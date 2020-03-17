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17 Mart 2020 Salı 07:59:20 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:00:33

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yalman, bir süredir tedavi görüyordu. Aytaç Yalman, GATA'da tedavi gördüğü sırada saat 20:30 sularında yaşamını yitirdi.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

29 Temmuz 1940 yılında Üsküdar, İstanbul'da doğdu. 1960 Yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulundan, 1971 yılında Kara Harp Akademisinden, 1976 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargah Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

1976 - 1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmayı müteakip, 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti.

1983 - 1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığına, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandı. 1990 yılında Tümgeneral rütbesine yükseldi. 1990-1993 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yaptı. 1994 yılında Korgeneral rütbesine yükselerek Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995 - 1998 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü.

1998 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı.

1998 yılında Suriye ile yaşanan krizi müteakip 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana Mutabakatı gereği, Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü.

24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı.

24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibidir.

29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu.

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