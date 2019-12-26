26 Aralık 2019 Perşembe 15:21:56 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:24:17
Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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