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23 Ağustos 2019 Cuma 11:15:25 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:11:23

Emine Bulut, kızının gözü önünde eski kocası tarafından hunharca katledildi! İdam edin bu alçağı...

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek katledilen Emine Bulut Türkiye'yi derinden sarstı. Vahşice öldürülen Emine Bulut’un "Ben ölmek istemiyorum", kızı F.B.B’nin ise "Anne lüften ölme" sözleriyse izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Emine Bulut'u canice öldüren eski kocaya çok büyük tepki var

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü, yürekler dağlandı.

CANİCE KATLETTİ!

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Cani eski eşi Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

ALÇAK TAKSİYE BİNİP KAÇTI!

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

PİŞKİN PİŞKİN KENDİNİ SAVUNDU!

Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde pişkin sözlerle caniliğini savundu "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Emine Bulut'un olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

FENERBAHÇE DE MESAJ ATTI





Emine Bulut’un cani tarafından katledilmesine sosyal medyadan da tepki yağıyor. EmineBulut hastagh’i ile vatandaşlar cinayeti lanetliyor.

Fenerbahçe de cinayetle ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda, “Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz” denildi.

SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAR

Twitter’daki bazı mesajlar şöyle:

-Artık bu şerefsizler için idam gelmeli.

-Allah kahretsin sizi Allah kahretsin !!! Elleriniz kırılsın...

-Sadece eşini değil o çocuğun geleceğini de öldürdün

-Emine Bulut 10 yaşındaki kızı önünde eski kocası Fedai Baran tarafından boğazı kesildi, öldü. Çocuğun “anne lütfen ölme” deyişleri, kadınınsa “ölmek istemiyorum” deyişi içimi paramparça etti… En ağır ceza ile cazalandırılmalı. Nasıl bir canilik bu yazıklar olsun.

-Sabahtan beri ağlıyorum, o küçücük çocuğun yaşadığı üzüntü, annesinin can çekişi aklımdan gitmiyor.

-Kulaklarda yankılanan iki ses; -'Anne ne olur ölme' -'Ben ölmek istemiyorum' #EmineBulut

-Yazıklar olsun elİnde telefonla bekleyen, vahşete ilişmeyen herkese yazıklar olsun.#EmineBulut

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