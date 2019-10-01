  • Bist 100
    104695
  • Dolar
    5,6977
  • Euro
    6,2143
  • Altın
    268,9650
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü, Tarık Ünlüoğlu kimdir?
Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü? Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti! Tarık Ünlüoğlu neden öldü?
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış Terörist bombalı saldırı öncesi peruk takarak keşif yapmış
Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti Şarjdaki telefon patladı, 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi' 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'
10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı 10 milyon liralık arsa vurgunu tapuya takıldı
Ruslar Türkiye'ye hayran Ruslar Türkiye'ye hayran
İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı İnkar ettiği ByLock'tan FETÖ elebaşının yeğeniyle irtibatı çıktı
Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı Engelsiz cami sayısı 20 bine yaklaştı
DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe DEAŞ'a eylülde 'üst düzey' darbe
Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak Sosyal amaçlı spor etkinlikleri için sağlık raporu gerekli olmayacak
Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez Konut satışında şampiyon Esenyurt ve Kepez
''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu ''Çiğnemeden sarımsak yut'' tavsiyesine uyunca canından oluyordu
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu Deprem çatlaklarını güçlendirmek yerine sıvayla kapatmaya çalışan İBB'ye vatandaştan tepki: Bravo İmamoğlu
Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan! Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Bana ne sizin ayrılmanızdan!
Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır? Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?
'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi 'adana8001ceyhan' inkâr etmişti... Selman Gülen ile ByLock irtibatı tespit edildi
Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var Gözler İstanbul'da ama... İzmir için korkutan deprem uyarısı: 13 ayrı fay hattı var
İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz İran Genelkurmay Başkanı: Yemen’e danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz
Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı Metrobüste olay! Kadın yolcu erkek yolcuya tekme ve yumrukla saldırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 12:33:49 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 12:34:40

Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Duruşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik açılan davada yargılanan ve itirafçı olan eski kaymakam Cahit Işık tanık olarak dinlendi.

Kılınç'ın örgüt içerisinde yer aldığını bildiğini ileri süren Işık, mahkeme heyetinin sanığın örgüt toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin sorusuna, "Net olmamakla birlikte sanığı toplantılarda gördüğümü düşünüyorum." yanıtını verdi.

Tanık Işık'ın beyanın ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere Kılınç'a söz verdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık Bülent Kılınç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Kılınç hakkında adli kontrole de hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ