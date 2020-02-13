13 Şubat 2020 Perşembe 17:15:31 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:16:57
Eski cumhuriyet savcısı Tamer C. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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