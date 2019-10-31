31 Ekim 2019 Perşembe 17:15:58 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 17:17:17
Eski CHP'li Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
FETÖ'den "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
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(AA)
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