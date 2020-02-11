Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti! partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim"
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'yle ilişkisini eleştirerek; "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadelerini kullanmış ve bu sebeple partisinden apar topar ihraç edilmişti. Ateş'in disiplin süreci ve savunması ortaya çıktı.
"Partim FETÖ'ye teslim oldu" açıklamasıyla gündem olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "ihraç edildiğimi internetten öğrendim" açıklaması yaptı.
Yüksek disiplin kurulu CHP Genel Merkezi'nde toplanarak gündemindeki disiplin dosyalarını görüştü. Toplantıda geçtiğimiz günlerde sözlü savunmasına başvurulan eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı masaya yatırıldı.
OY ÇOKLUĞU İLE İHRAÇ KARARI
Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda Ateş hakkında CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'nun partiden ihraç edilmesine ilişkin kararı onandı.
Kararın üyelerin oy birliğiyle alındığı öğrenildi.
YILMAZ ATEŞ'TEN CHP'YE ELEŞTİRİ
CHP'den ihraç edildiğini internetten öğrendiğini açıklayan Yılmaz Ateş, "İlçe-il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan "düşünce özgürlüğüne saygı" beklenemez." ifadelerini kullandı.
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