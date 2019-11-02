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02 Kasım 2019 Cumartesi 10:19:03 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:40:15

Eski Askeri Savcı Üçok, ABD'deki FETÖ lobisini değerlendirdi: FETÖ’nün kendisi CIA

Son zamanlarda ABD yönetiminin Türkiye karşıtı kararlar almasında FETÖ lobisinin payının yüksek olduğunu belirten Eski Askeri Savcı Albay Ahmet Zeki Üçok, "15 Temmuz’dan bir ay önce Fetullah Gülen 100 üyeli Senato’nun 80 üyesini Washington’un en lüks otellerinden birisinde eşleriyle beraber ağırlamıştı... CIA zaten FETÖ’nün arkasında. Onu kuran, Fetullah Gülen’i ABD’ye getiren, orada onu koruma altına alan, onun dünyanın 169 ülkesinde örgütlenmesini sağlayan kurum, her yerinde yani. Bence FETÖ’nün kendisi CIA..." ifadelerini kullandı.

ABD'nin gitgide artan Türkiye düşmanlığı, Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul etmesiyle zirveye çıktı. Bu duruma neden olan en önemli etkenlerden biri de ABD'deki FETÖ lobisi. Peki senatodaki FETÖ lobisinin etkisi ne kadar? Eski Askeri Savcı Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’nün kararlardaki etkisini Milliyet’ten Tunca Bengin’e açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

“15 Temmuz’dan önce bizim bütün lobi faaliyetlerimiz ABD’deki FETÖ ekibi tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla, bunların özellikle senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle çok sıkı ilişkileri var. Hatta 15 Temmuz’dan bir ay önce Fetullah Gülen 100 üyeli Senato’nun 80 üyesini Washington’un en lüks otellerinden birisinde eşleriyle beraber ağırlamıştı. Böyle bir gücü var yani böyle bir organizasyon oluşturmuş orada. Aynı zamanda birçok politikacıya, senatör olsun, Temsilciler Meclisi üyesi olsun, maddi destek verdiği de bilinen bir şey. Böyle bir yapı olduğu için buradaki karar alıcıları, milletvekilleri, senatörleri etkiliyorlar. Onları bizim aleyhimize yönlendiriyorlar. Hatta oradaki tüm Türkiye karşıtı lobilerin birleştiğini görüyoruz. Yani Ermeni, Yahudi, Kürt lobisi ve FETÖ’cüler ortak hareket ediyorlar...

Şer ittifakı var yani?

“Evet. Şu anda bütün bu lobiler arasında müthiş bir iletişim var. Birlikte toplantılar, görüşmeler yapılıyor. Bunları organize eden de FETÖ çünkü şu anda ABD’de en etkin ve en yaygın olan onlar. Dolayısıyla, Türkiye aleyhine çıkarılan bütün kararlarda etkili oluyorlardır. Senatörleri, milletvekillerini yönlendirerek orada üst düzey bürokratlarla ilişkilerini kullanarak Türkiye aleyhine olabilecek her türlü faaliyeti destekliyorlardır.”

CIA bu işin neresinde?

“CIA zaten FETÖ’nün arkasında. Onu kuran, Fetullah Gülen’i ABD’ye getiren, orada onu koruma altına alan, onun dünyanın 169 ülkesinde örgütlenmesini sağlayan kurum, her yerinde yani. Bence FETÖ’nün kendisi CIA... FETÖ diye yazılır, ABD diye okunur diyorduk. Şimdi FETÖ diye yazılır, CIA diye okunur diyeceğiz neredeyse. FETÖ’ye Ermeni lobisini, Kürt lobisini organize etme konusunda destek veriyordur, bunları bir araya getiriyordur. Bunlara kamuoyunu nasıl etkileyeceğine ilişkin taktikler veriyordur. Kendisinin kontrolünde olan basın yayın kuruluşlarıyla onların faaliyetlerini destekliyordur.”

ABD Fetullah’ı verir mi bu durumda?

“Kesinlikle vermez. Artık o safha geçti. Türkiye’ye iadesi diye bir şey şu anda söz konusu değil. Vermeden vazgeçtim, Türkiye aleyhine olabilecek her şeyde de onu kullanacaktır, kullanıyor da. Yani ABD suç örgütünü kullanıyor. Bu FETÖ gerçekten Türkiye aleyhine hür türlü faaliyeti yapan çok alçak, gerekirse Türkiye’nin aleyhi için Türkiye’nin en alçak düşmanlarıyla bir araya gelip onlarla ortak hareket edebilecek kadar da alçalmış bir örgüt...”

 

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