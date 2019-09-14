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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:16:44 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:25:23

Eşinin 'korkuyorum’ diyerek uzaklaştırdığı kişiyi İmamoğlu BELTUR'a müdür yaptı

BELTUR’a atanan genel müdür Ömer Güçlü Şeneler hakkında şiddet ve tehdit uyguladığı gerekçesi ile eşinin mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun BELTUR’a genel müdür olarak atadığı Ömer Güçlü Şeneler’in sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirten eşi Çağla Şeneler, korkuyorum’ diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Çağla Şeneler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Beltur A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Ancak eşi Çağla Şeneler, Ömer Güçlü Şeneler’in kendisine şiddet ve tehdit uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren Çağla Şeneler şu iddialara yer verdi: “14 yıl önce evlendik. Bir çocuğumuz vardır. Eşim evlilik birliği içerisinde agresif, sinirli, sürekli saldırgan hareketlerde bulundu. Eşimin saldırgan hareketleri nedeniyle aynı evde kalmaktan korkuyorum. Can güvenliğinden endişe duyuyorum. En az 6 ay süreyle korunma altına alınmak istemekte, koruma polisi görevlendirilmesine karar verilmesini talep etmekteyim.” 

Şeneler’i haklı bulan mahkeme, 5 ay süreyle Ömer Güçlü Şeneler’in eşine karşı şiddet tehdidi, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. 

5 AY UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme,  Şeneler’in derhal evden uzaklaştırılmasına, eşinin görev yaptığı okula yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Koruma süresince de çocuğuna aylık 2 bin 500 lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Koruma kararına itiraz eden Şeneler, iddiaları reddederek “Eşim 2 yıl önceye ait kamera görüntülerini muhafaza etmiş. Kötü niyetli davranmıştır. Oğlumla ayda sadece iki gün görüşmekteyim. Baba oğul arasındaki ilişki koparılmıştır. Çocuğun bu süreçten zarar görmemesi için önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme, Ömer Güçlü Şeneler’in itirazını reddetti.

(Akşam)

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