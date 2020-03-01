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01 Mart 2020 Pazar 09:10:27 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 09:26:05

İntikam zamanı! Esed'in generallerini SİHA'larla vurduk operasyon sürüyor

34 Türk askerinin şehit edildiği saldırı sonrasında Suriye’nin İdlib vilayetinde operasyonlarına hız veren Türk Silahlı Kuvetleri SİHA’larla Suriye ordusuna ağır kayıplar verdiriyor. Önceki gün TSK’nın İdlib’in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde bir binaya düzenlediği SİHA saldırısında Esed rejiminin üç komutanının öldüğü bildiriliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkesi sağlamak üzere bölgeye giden askerlerimize yönelik Rusya destekli rejim güçlerince gerçekleştirilen hava saldırısında, şehit olan 34 kahraman askerimizin kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Halep-İdlib sınırında yer alan bölgeye yönelik SİHA'larla gerçekleştirilen nokta operasyonunda katil Beşar Esad'ın sağ kollarından biri olan 124'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun, yanındaki iki üst düzey komutan ve beraberindeki rejim askerleri öldürüldü.

Suriye’nin İdlib vilayetinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası Türkiye özellikle silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nokta atışlarıyla Suriye ordusuna ağır ve önemli kayıplar verdiriyor.

Yerel muhalif kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait SİHA’ların önceki gün, İdlib’in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde Suriye Ordusu’na mensup bazı üst düzey komutanlarla alt kademedeki askerlerin bulunduğu binayı vurarak imha ettiğine dair haberler geldiğini duyurdu. Önceki gece yarısı rejime ait bazı internet siteleri de Türk SİHA’larının atışları sonucu Esad rejiminin üst düzey üç komutanı tuğgeneraller Burhan Ramun ve İsmail Ali ile albay Mazer Fervati’nin etkisiz hale getirildiğinin doğru olduğu bilgisini paylaştı.

ÜÇ KATLI BİNA VURULDU

Edinilen bilgiye göre, Esad rejiminin 124. Alay komutanı olan tuğgeneral Burhan Rahmun beraberinde tuğgeneral İsmail Ali, albay Mazen Fervati ve çok sayıda asker Cebel el Zaviye bölgesindeki üç katlı bir binada durum değerlendirmesi yapmak için toplantı halindeyken SİHA binayı nokta atışıyla vurdu. Türkiye’ye ait SİHA’nın operasyonunda Suriyeli üç komutanla birlikte çok sayıda rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

M-5’DE KONVOY VURULDU

SİHA’ların dün de Maarat el Numan’ın kuzeydoğusunda M-5 karayolu üzerinde Han el Sabl mevkiinde Suriye ordusuna ait bir askeri konvoy, Maasran’da bir Suriye karargâhı ile Tel Hadiye’deki iki obüs mevzisini vurduğu, muhaliflerin Suriye Milli Ordusu’nun da (SMO) Serakib’in güney kesimlerindeki bazı köyleri ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca TSK’nın aynı bölgede kara destek unsurlarıyla yaptığı atışlar sonucu 4 Hizbullah militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Buna karşılık Rusya savaş uçaklarının Serakib’i yoğun şekilde bombaladığı belirtildi. Güneyde de Hama kırsalında rejim unsurları birçok köyü top atışına tuttu.

HULUSİ AKAR SINIRDA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Hatay'da sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

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