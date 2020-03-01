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01 Mart 2020 Pazar 07:34:38 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 07:42:33

Esed'e son 9 yılın en ağır darbesi: Böyle devam ederse her yeri yürüyerek alırız

TSK, İdlib’de 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından geçen günlerde Esed rejimine 9 yıldır devam eden iç savaşın en ağır darbesini vurdu. Rejim ve İranlı milislere ait yüzlerce hedef, karargahlar, kimyasal silah tesisleri imha edildi. Operasyonlarda, Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner'in kullandığı bir nokta da vuruldu. Muhalifler, "Türkiye birkaç hafta böyle devam etse biz beldeleri yürüyerek alırız" dedi.

İdlib’de şehit edilen Mehmetçiklerin kanları yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’deki tüm unsurlarını kullanarak rejim ve destekçilerine ateş olup yağdı. Halep’e bağlı Han Tuman’da rejimin üst düzey komutanları toplantı halindeyken vuruldu. Enkaza dönüşen binadaki rejimin 124. Alay Komutanı Tümgeneral Burhan Rahmun ile Tuğgeneral İsmail Ali, Tuğgeneral Nasr Davya, Albay Şeref İbrahim Bedir Kazak, Binbaşı Muhammed Majed El-Hamid, Teğmen Mazen Farvati ve Teğmen Şeraf Hamza Ali Mahmud öldürüldü.

O FABRİKA TAHRİP EDİLDİ

Rus hava savunma sistemleri ile çok sayıda uçak ve helikopterin bulunduğu Halep’teki Kuveyris Hava Üssü’ne SİHA’larla ağır hasar verildi. Rejimin imha edilen SA-17 ve SA-22 hava savunma bataryası sayısı, buradaki imhalarla birlikte 6’ya çıktı. Halep’a bağlı Mamel Difa’da bulunan kimyasal harp tesisi, 7 adet deposuyla yerlebir edildi. Halep doğusundaki Sifira Üssü de TSK’nın vurduğu noktalardan birisi oldu. Rejimin Sifira’daki havan/varil bombası üretim merkezi kullanılamaz hale getirildi; cephanelikte büyük patlamalar yaşandı. Suriye’deki büyük katliamlarda imzası olan rejim komutanı Süheyl Hasan, 2014’teki Halep saldırısını buradan başlatmıştı. Hama’ya bağlı Curin’deki rejim karargâhı ile İdlib/Halep hattındaki çok sayıda tank, füze rampası ve askeri araç da TSK ateşinden nasibini aldı.

HİZBULLAH DA HEDEF OLDU

TSK İran’a bağlı milislerin de belini kırdı. Han Tuman’da rejim generallerinin yanısıra İranlı milislerin karargâhı hedef alındı. Burada en az 70 milis öldürüldü, onlarcası yaralandı. Milislerin cesetleri ve yaralılar Halep’teki üniversite hastanesi ve askeri hastaneye kaldırıldı. Her yer ceset ve yaralılarla dolduğu için hastaneler bir süre kapatıldı. Milislerin İmam el-Bakir Tugayı ve Fatımiyyun Tugayı’na bağlı olduğu belirtildi. İran’ın Kum kentindeki Şii dini medreselere ait Hawzahnews sitesinin haberine göre, öldürülenler için Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi’nde bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Türkiye ve muhaliflerin operasyonu öncesinde Serakib hattına yoğun asker ve silah sevkiyatı yapan Lübnan Hizbullah’ı da hedefteydi. SİHA’lar Hizbullah’ın Serakib kırsalındaki karargâhını vurdu. Aralarında sözde komutanların olduğu en az 15 kişi öldü, 50’yi aşkın milis yaralandı. Hizbullah’a yakın sosyal medya hesaplarında, öldürülen milislerin isim/resimleri yayınlanarak Türkiye’ye tehditler savruldu.

WAGNER DE VURULDU

TSK’nın intikam fırtınasından Ruslara bağlı paralı askerler de nasibini aldı. Rejim medyası, Maar’ed Numan yakınlarında Rusya’nın paralı asker şirketi Wagner’in kullandığı bir noktanın da vurulduğunu iddia etti. Haberlerde 5 Rus milisin öldüğü, çok sayıda da milisin de yaralandığı öne sürüldü. Ancak Rus ve Türk resmi makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Muhalifler ise kendilerinin katıldığı son çatışmalarda 17 Rus askerin öldürüldüğünü ileri sürdü. Ayrıca Hama’ya bağlı Abudali köyündeki Şebbiha ve Rus paralı askerlerin kullandığı iki büyük operasyon merkezi de SİHA’lar tarafından bombalandı.

(Yenişafak)

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