Esed'e şok üstüne şok! Nokta operasyonda kritik isimler de öldürüldü
İdlib'de askerlerimize yönelik yapılan saldırının ardından, TSK rejim güçlerine misliyle karşılık vermişti. Harekatta yüzlerce rejim askeri öldürülürken, aralarında general Burhan Rahmun ve general İsmail Ali'nin de olduğu ortaya çıktı.
İdlib'deki hain saldırı sonrasında, TSK Esed rejimine misliyle karşılık verdi. Uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmişti.
ESED'İN İKİ GENERALİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
Türkiye'nin hava harekatında, bölgede birçok sivil insanı katleden Esed'in generali Burhan Rahmun’un da öldürüldüğü ortaya çıktı.
Suriye kaynaklarında yer alan bilgiye göre, aynı harekatta rejim güçlerinin iki önemli ismi olan Tuğgeneral İsmail Ali ve Albay Mazen Fervati'nin de olduğu belirtildi.
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