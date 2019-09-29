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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 23:59:00

Esed ve YPG'ye destek konferansı

CHP’nin Suriye'de Barışa Açılan Kapı adıyla İstanbul’da düzenlediği konferansa, Suriyeli muhalifler davet edilmedi. Teröristlerin barış gücü’ ilan edildiği toplantıda, YPG destekçileri konuşturuldu. Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini ve katil Esed’le görüşülmesini istedi. Konferansta konuşma yapan Amerikalı Amy Austin Holmes’un, teröristlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul'da düzenlediği “Uluslararası Suriye Konferansı”, tarihi skandallara sahne oldu. Konferansta, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yakınlığıyla bilinen Amerikalı Amy Austin Holmes, konuşmacılar arasında yer aldı. Eli kanlı teröristlerle çekilen onlarca fotoğrafı olan Holmes, açık açık terör örgütünü savundu. Katilleri, “Suriye halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor” diyerek ‘Suriye’nin savunucusu’ gibi lanse etti. 

MUHALİFLER DAVET EDİLMEDİ

Türkiye’yi ayağa kaldıran konferansta konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı, meşruluğu olan bütün aktörlerle, tıpkı burada olduğu gibi konuşarak diplomasiyi etkin kılmalıyız” demesine rağmen, eli kanlı diktatör Esed ve onu destekleyen güçlere karşı savaşan muhaliflerden bir kişiyi bile konferansa davet etmedi. CHP’nin sözde Suriye sorununa çözüm bulmak için düzenlediği konferansta, katil Esed’in temsilcilerine ve Suriye’deki kanlı katliamlara destek veren isimlere kapılar sonuna kadar açıldı. Bu kişiler el üstünde tutuldu.

YPG ile GÖRÜŞELİM

Kılıçdaroğlu yaptığı skandal konuşmada, ‘Esed yanlısı toplantının ruhuna uygun’ açıklamalarda bulundu. CHP lideri, Esed'cilerin karşısında Türkiye'nin kararlı ve etkili dış politikasını, “90 yıllık dış politika kısa bir süreç içinde perişan edildi ve bütün birikimler çöp sepetine atıldı” sözleriyle kötüledi. Türkiye’nin, katil Esed yönetimi ve ‘meşru aktörler’ olarak tanımladığı terör örgütü PKK/YPG’yle görüşmesini talep eden Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmetçik’in Suriye’den çekilmesini istedi.   

ABD'NİN SÖZCÜSÜ KESİLDİ

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin bağımsız politikalar izlemesinden duyduğu rahatsızlığı açık açık itiraf etti. Washington’un Suriye’de kurulacak güvenli bölgeye ‘olumlu bakmadığını’ söyleyen Çeviköz, “Türkiye eğer kendi görüşlerinde ısrar etmeseydi, Suriye’de durum böyle olmazdı” diye konuştu. Çeviköz, Başkan Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda dünyaya anlattığı, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge planını da “hukuksuz” diyerek kötüledi. Ünal Çeviköz, PKK/YPG’li teröristlerden temizlenecek bölgeye bir milyon Suriyeli sığınmacının yerleştirilmesini sağlayacak planın, “Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geleceğini” savundu.

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