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07 Ocak 2020 Salı 13:36:58 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 13:58:17

Esed, Rusya ve İran'ın İdlib'teki saldırıları nedeniyle 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'deki saldırıları nedeniyle, 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, saldırılarına devam etmesiyle İdlib'in Maarratinüman ilçesi ile civar köylerinde yaşayan ailelerin, Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor.      

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabiriyle paylaştığı bilgilere göre, son dört gün içinde 31 bin sivil daha yerinden edildi.      

KAÇANLARIN SAYISI 360 BİNE YAKLAŞTI

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 359 bin 471'e bine ulaştı.      

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.
       
İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.      
Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.      

SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle, nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.      

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.       

 Rusya’nın, Türkiye’yle 17 Eylül 2018’de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil, can verdi.      

 

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