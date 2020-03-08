08 Mart 2020 Pazar 10:15:01 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 10:44:02
Esed rejimine ait Mig-29 savaş uçağı düştü
Suriye'de Esed rejimine ait MiG-29 Fulcrum tipi savaş uçağı El Şayrat askeri hava üssünden kalktıktan kısa bir süre sonra Halep yakınlarında yere çakıldı.
Suriye'nin Halep kenti yakınındaki boş bir araziye düşen MiG-29 savaş uçağının düşüş sebebi henüz bilinmezken, Esed rejiminin 20 yılı aşkın süreden sonra ilk defa MiG-29 savaş uçağı kaybettiği bildirildi.
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