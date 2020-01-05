Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladığını KAP'a bildirdi
Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak Son teknolojinin kullanıldığı MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılacak
Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu Hızlı ve Öfkeli 4 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncu kadrosu
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, 'Egemenliğin ihlali' gerekçesiyle bakanlığa çağrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar
Doğu Perinçek, Kasım Süleymani'yi şehit ilan etti! Doğu Perinçek, Kasım Süleymani'yi şehit ilan etti!
TOGG'dan bulmacalı paylaşım: Tüm kelimeleri bulan 51 kişiye hediye verilecek TOGG'dan bulmacalı paylaşım: Tüm kelimeleri bulan 51 kişiye hediye verilecek
Hayalimdeki Gelinlik programı ne zaman başlıyor? Hayalimdeki Gelinlik başvuru nasıl yapılır? Hayalimdeki Gelinlik programı ne zaman başlıyor? Hayalimdeki Gelinlik başvuru nasıl yapılır?
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Guti'nin takımına gidiyor Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa, Guti'nin takımına gidiyor
Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması Dieumerci Mbokani için Antwerp'ten Fenerbahçe açıklaması
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 talip çıktı! Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 talip çıktı!
Fenerbahçe Beko evinde Frutti Extra Bursaspor'u devirdi Fenerbahçe Beko evinde Frutti Extra Bursaspor'u devirdi
Netanyahu'nun dili sürçtü: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz Netanyahu'nun dili sürçtü: İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz
Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında Marius Sumudica, ülkesinin takımlarından Universitatea Craiova'nın radarında
Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu Şenol Güneş: Arda Turan iyi niyetinin kurbanı oldu
Adil Rami Fenerbahçe'nin başına bela oldu Adil Rami Fenerbahçe'nin başına bela oldu
Sadri Şener: 'Ünal Karaman'ın daha önce gönderilmesi gerekirdi' Sadri Şener: 'Ünal Karaman'ın daha önce gönderilmesi gerekirdi'
Galatasaray'da Martin Linnes sevinci! Lisansı çıkarıldı Galatasaray'da Martin Linnes sevinci! Lisansı çıkarıldı
Münir Özkul ölüm yıl dönümünde anılıyor! Münir Özkul ne zaman vefat etti? Münir Özkul ölüm yıl dönümünde anılıyor! Münir Özkul ne zaman vefat etti?
Putin’i 'dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine azar! Putin’i 'dünyada ABD’yi yok edebilecek tek kişi’ olarak niteleyen Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine azar!
Aynur Aydın: Sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım Aynur Aydın: Sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım
Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK/YPG'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK/YPG'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Ocak 2020 Pazar 15:54:34 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:26:31

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 10 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Esed rejiminin İblib'e düzenlediği hava ve kara saldırıları sonrası 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucu 20'den fazla insan ise yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşim alanlarına düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı.

Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Maarratünnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri, Marşimarin, Masaran ve Deyr Sünbül köyleri ile Halep'ın batı kırsalında Berne köyüne sabah saatlerinden itibaren yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, Eriha ilçesinde 7, Serakib ilçesinde 1, Halep'in Berne köyünde 2, toplam 10 sivil öldü, 20'den fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken ve ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları devam ediyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın gerçekleştirdiği 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. 

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesi kararlaştırılan 4 bölgeden İdlib dışında kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. ?

Rusya'nın Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesini hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca geçen yılın başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ