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13 Şubat 2020 Perşembe 00:18:13 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 00:28:31

Esed rejimi hedefleri çok namlulu roketatarlar ile vuruldu!

Başkan Erdoğan'ın 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esed rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu.

Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslere yaptığı saldırıların ardından Türkiye'den açıklamalar peş peşe geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "rejim güçlerine en güçlü şekilde karşılık verilerek vurulacak" açıklamasında bulundu. TSK ise rejim güçlerine nefes aldırmamaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN "VURURUZ" RESTİ ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.

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