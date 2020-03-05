"Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor" demişti! Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu tespiti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor" ifadelerini değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır' sözüyle durumu özetledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkatlerden kaçan sözleri bugün fark edildi.
"ESAD'IN ASKERLERİ TÜRK ASKERLERİNİ KORUYOR"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 33 askerimizin şehit edilmesinden sadece dakikalar önce KRT TV'deki katıldığı canlı yayında "Esad'ın askerleri şu an İdlib'de Türk askerlerini koruyor" dediği ortaya çıktı.
"ONUN YERİ ESED'İN YANIDIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun sözlerini, "Bay Kemal'in yeri bellidir. Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır" ifadeleriyle değerlendirdi.
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