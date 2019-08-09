Eş durumu tayin başvuruları sona eriyor! Öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 eş durumu tayin başvuruları bugün sona eriyor. Öretmenlik tayin başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Tercihler ise 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" internet adreslerindeki "mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru formu" doldurularak yapılacak. Belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Peki, kadrolu öğretmenlik tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Kadrolu öğretmenlik tayin başvuruları ve sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinde yer alıyor.

TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak yapılabiliyor.

İlk aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecektir. Tercih aşamasında “boşalması muhtemel eğitim kurumu” olarak ilan edilen, ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.