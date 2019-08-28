Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Eş durumu tercih sonuçları nereden öğrenilir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından özür grubu atamaları içim tercihler geçtiğimiz günlerde alındı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına başvurabildi. Özür atama tercihleri 22-27 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Tercihlerini yapan öğretmenler şimdi heyecanla atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Eş durumu öğretmen atamaları ile ilgili merak edilen gelişmeler haberimizde yer alıyor.





Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından özür grubu atamaları içim tercihler geçtiğimiz günlerde alındı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına başvurabildi.

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapıldı.MEBBİS üzerinden yapılabilecek yer değiştirme tercihleri 22 Ağustos 2019 ile 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında alındı.



EŞ DURUMU ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.