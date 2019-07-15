Erzurum'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında intihar eden O.Y'nin bıraktığı intihar mektubunda yer alan bilgiler ve gelen bazı ihbarlar üzerine, soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ay süren çalışmalar sonucunda tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanması amaçlandı.

Ekipler, soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda, şüpheli N.K'yi silahıyla gözaltına aldı.

Daha sonra soruşturmayı derinleştiren ekipler, kentte bir ailenin, çok sayıda esnaf ve vatandaşa karşı tefecilik suçunu işlediğini belirledi.

Ailenin bazı üyelerinin, kurdukları "organize suç örgütü" ile baskı ve tehdit oluşturarak işledikleri suçları gizlemek amacıyla 30'dan fazla kişiye araç, ev ve arsa alıp sattıklarını tespit eden ekipler, söz konusu şüphelileri de yakalamak için harekete geçti.

Operasyonda S.A, B.A ve S.A'yı yakalayan ekipler, bu kişilerin adreslerindeki aramada bir miktar para ile 1 av tüfeği, bu silaha ait mermiler ile çok sayıda tapu ve doküman ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, kentte bu ve benzeri durumlarda mağduriyet yaşayan vatandaşların, ilgili emniyet birimleriyle irtibata geçmelerini istedi.

AA