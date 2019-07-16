Erzurum Şehir Hastanesi al bayrağın renkleriyle aydınlatıldı
Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve ana binası hilal şeklinde olan Erzurum Şehir Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına kırmızı, beyaz ışıklarla aydınlatıldı.
Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına "kırmızı" ve "beyaz" ışıklarla aydınlandı.
Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan ve yüzde 90'ı tamamlanan hilal şeklindeki şehir hastanesi, ilk ışıklarını 15 Temmuz şehitleri anısına yaktı.
Hastanenin hilal şeklindeki ana binası kırmızı ışıklarla renklendirilirken, etrafındaki ek binalarda ise beyaz ışıklar yakıldı.
Drone ile havadan görüntülenen ve al bayrağın renkleri kırmızı, beyaz ile aydınlatılan hastane görsel şölen oluşturdu.
(AA)
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