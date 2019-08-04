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04 Ağustos 2019 Pazar 15:09:31 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:12:14

Erzincan'da operasyon: 30 düzensiz göçmen yakaladı

Erzincan'da polis ekipleri, 2 mahallede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir aylık istihbarat çalışmalarının ardından, yurda kaçak girip çeşitli adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.      

Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.      

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.     

(AA)

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