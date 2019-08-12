  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5578
  • Euro
    6,2364
  • Altın
    263,6050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mardin’de Süryaniler bayramlaşma programına katıldı Mardin’de Süryaniler bayramlaşma programına katıldı
Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
ABD ile ticaret savaş Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu ABD ile ticaret savaş Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu
Ankara Kuzey Çevre Yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var Ankara Kuzey Çevre Yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
Güney Kore Japonya'yı güvenli ticaret ortakları listesinden çıkaracak Güney Kore Japonya'yı güvenli ticaret ortakları listesinden çıkaracak
Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor?
Kuzey Kıbrıs Enerji Bakanı: Dosta güven, düşmana korku salındı Kuzey Kıbrıs Enerji Bakanı: Dosta güven, düşmana korku salındı
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
'Denize girmek yasaktır' uyarısı durduramadı 'Denize girmek yasaktır' uyarısı durduramadı
ABD ile ticaret savaş Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu ABD ile ticaret savaş Çin’in Avrupa’daki yatırımlarını vurdu
Emniyet Genel Müdürü Mustafa Aktaş: Tunceli çok daha huzurlu bir il haline geldi Emniyet Genel Müdürü Mustafa Aktaş: Tunceli çok daha huzurlu bir il haline geldi
1 buçuk tonluk boğa elde kaldı 1 buçuk tonluk boğa elde kaldı
5 bin yıllık tuz mağarasında Kurban Bayramı yoğunluğu 5 bin yıllık tuz mağarasında Kurban Bayramı yoğunluğu
Norveç cami saldırganı mahkemeye yara bere içinde geldi: Beni serbest bırakın Norveç cami saldırganı mahkemeye yara bere içinde geldi: Beni serbest bırakın
Arabuluculuk sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Arabuluculuk başvuru kılavuzu için tıklayın Arabuluculuk sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Arabuluculuk başvuru kılavuzu için tıklayın
Hasan Şaş yeni aşkıyla görüntülendi Hasan Şaş yeni aşkıyla görüntülendi
Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu
Türk şiirinin 'Can Baba'sı Datça ile özdeşleşti Türk şiirinin 'Can Baba'sı Datça ile özdeşleşti
Bakan Soylu: Türkiye kendi istikametinde gitmektedir Bakan Soylu: Türkiye kendi istikametinde gitmektedir
Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal hızlı çıktı Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal hızlı çıktı
Bülent Ersoy yine açtı ağzını yumdu gözünü! 'Aptal bunlar' Bülent Ersoy yine açtı ağzını yumdu gözünü! 'Aptal bunlar'
Samsun'da gezintiye çıktı 6 gündür haber alınamıyor! Samsun'da gezintiye çıktı 6 gündür haber alınamıyor!
Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud: Gustavo'nun kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud: Gustavo'nun kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum
Beşiktaş, Sinan Bolat ile anlaşma sağladı Beşiktaş, Sinan Bolat ile anlaşma sağladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19:33 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:25:34

Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah  ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı´nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(DHA)

Mahkemeye çıkarılan Norveç’teki cami saldırganı: Beni serbest bırakın
Elini kıyma makinesine kaptırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz...
Yargıtay'dan önemli karar! İzne çıkacaklar dikkat
İstanbul Havalimanı'ndan önemli uyarı
Devletimizin direnci tüm oyunu bozdu
Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
Türkiye'nin gizemli mağaraları araştırılıyor
Türkiye'de uzayda da büyüyor! Artık biz de söz sahibiyiz
İzmir'de şaşkına çeviren olay! Helikopterler denizden su taşırken almış...
Emeklilikte yeni zam sistemi! Emekli maaşları nasıl hesaplanacak?
CHP’li Mudanya Belediyesi'nde skandal! Rüşveti kabul etmeyen işçilere kıyım
Hacda tadına baktı, Türkiye'de üretti
Beşiktaş, Pedro Rebocho transferini resmen açıkladı
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Bakan Akar'dan ABD'ye net mesaj: Bazı süreler ortaya koyduk
11 ülke harekete geçti! Türkiye de tehdit altında: Akdeniz'de tsunami alarmı
İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl nereden yapılır? İŞKUR anne projesi maaş şartları neler?
ABD basınından savaş itirafı: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok
'Tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ