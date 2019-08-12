12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19:33 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:25:34
Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı´nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz
- Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da
- Büyükelçi Erçin: Güney Kore hassasiyetlerimize en fazla özen gösteren dostlarımızdan
- Kamu işçisine zam pazarlığında sona doğru
- Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı