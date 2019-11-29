Ertuğrul Özkök'ten şaşırtan çıkış: Başkan Erdoğan'ı destekliyorum!

Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında popülizmin bütün değerleri altüst ettiği bir dönem yaşandığına dikkati çekerken şu ifadeleri kullandı:

EYT’nin bir kere açık adı bana hiç iyi gelmiyor.

“Emeklilikte yaşa takılanlar...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya “Seçim kaybetme pahasına çıkarmam”...

Ben de içimden “Helal olsun” diyorum...

Popülizmin bütün değerleri altüst ettiği bir dönemde popülist olmayan gerçekçi bir cümle duyunca umutlanıyorum...

Türkiye geçmişte taban fiyatları, erken emeklilikler gibi popülist uygulamalardan çok çekti.

Bugün içinde bulunduğumuz durumda artık sadece gerçekçi ekonomik politikalara ihtiyacımız var.