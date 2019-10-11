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11 Ekim 2019 Cuma 11:19:32 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 11:35:59

Ertuğrul Kürkçü Türkiye'yi dünyaya işgalci olarak anlattı

Tarihe Kızıldere Olayı olarak geçen, Mahir Çayan ve beraberindekilerin yapılan operasyonla yakalanarak öldürüldüğü sırada samanlığa saklanarak kurtulan terör örgütü PKK/PYD destekçisi Ertuğrul Kürkçü dünya televizyonlarında her ay maaş aldığı Türkiye'yi karalamaya başladı

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı.

YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'yi de endişelendirdi.

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.

Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini söyledi.

Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

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