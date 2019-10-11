Ertuğrul Kürkçü Türkiye'yi dünyaya işgalci olarak anlattı
Tarihe Kızıldere Olayı olarak geçen, Mahir Çayan ve beraberindekilerin yapılan operasyonla yakalanarak öldürüldüğü sırada samanlığa saklanarak kurtulan terör örgütü PKK/PYD destekçisi Ertuğrul Kürkçü dünya televizyonlarında her ay maaş aldığı Türkiye'yi karalamaya başladı
Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik askeri harekat başlattı.
YPG'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'yi de endişelendirdi.
TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ
Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, Ertuğrul Kürkçü oldu.
Kürkçü, Belçika'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin Suriye'yi işgal ettiğini söyledi.
Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Barış Pınarı Harekatı'nda 3.gün! İşte dakika dakika harekattaki gelişmeler
- Terör örgütü PKK/YPG zorla silah altına aldığı sivillerin yaş sınırını 44'e çıkardı
- Türkiye'den NATO'ya: Bu senin ikiyüzlülüğündür!
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu operasyonu
- Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan tehdit: Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak