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13 Kasım 2019 Çarşamba 10:26:17 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:29:46

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti

ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini protesto etmek için PKK yandaşlarıyla iş birliğine gitti.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Twitter hesabından yapılan paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Erdoğan'ın ziyaretinin, Ermeni Gençlik Federasyonu ve terör örgütü PKK'ya destek verdiği bilinen Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi bazı gruplar tarafından protesto edileceği bildirildi.      

 İki lider arasındaki görüşme öncesi Beyaz Saray'ın önünde bugün yapılması planlanan gösteriye Türkiye karşıtları davet edilirken sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla ilgili çarpıtılmış bilgiler paylaşıldı.      

 Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gitmişti.      

Erdoğan ile Trump arasında bugün yapılacak görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığının ve ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi konularının öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.      

(AA)

 

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