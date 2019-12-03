Erman Toroğlu saçlarını boyadı alay konusu oldu

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Saçlarıyla ilgili açıklama yapan Toroğlu, "Kuaförüm kuvetlendirici sürdü. Bu kuvvetlendiricinin rengi. Aslında normalde bu renk değil ekranda öyle çıktı." açıklamasında bulundu.

İşte Erman Toroğlu ile ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar:

- Erman Hoca herhalde iddia kaybetti o saç ne öyle...

- Kruse’nin saçıyla civciv diye dalga geçen Toroğlu’nun, saç boyasının numarası ne ola ki...

- Az önce Erman Toroğlu, Kruse'ye saçlarını civciv gibi boyatmış diye laf etti.

-Erman Toroğlu’nun saçları göz kamaştırıcı olmuş....

-#ermantoroğlu hocam bu nasıl bir renk :)

-Erman Toroğlu kına mı yakmış kafasına