Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Hakkında FETÖ'ye yardımdan kamu davası açılan Eren Erdem' İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

ALMANYA'YA GİTMEK İSTEDİ

CHP'li Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNA İZİN ÇIKTI

Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.

(Sabah)

CHP’li Eren Erdem, FETÖ parasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atmış