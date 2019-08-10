10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:37:34 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:40:17
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde Trabzon'da mezarı başında dualarla anıldı
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.
(İHA)
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