19 Ekim 2019 Cumartesi 14:54:43 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:58:08
Erdoğan'ı gören Afrikalının tepkisi gülümsetti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayında düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu. Programa katılan Erdoğan'ı karşılayan bir Afrikalının, "Reis!" diyerek Erdoğan'a sarılmaya çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayında düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Programa katılan Erdoğan'ı karşılayan bir Afrikalının, "Reis!" diyerek Erdoğan'a sarılmaya çalıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.
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