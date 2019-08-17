Başkan Erdoğan'dan ve Behçeli'den 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesapları üzerinden 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından yaşanan felaketi yayınladıkları mesaj ile andılar.

İşte Erdoğan'ın mesajı:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

İşte Bahçeli'nin mesajı:

Milletlerin hayatında felaketler dönüm noktalarıdır. Her felaket fikri dirençle, faziletli dayanışmayla, maddi ve manevi direnişle aşılır. Büyük milletler felaketlere teslim olmaz. Türk milleti de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bilmiştir.

Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır.

17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı.

Deprem hayatın bir gerçeğidir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır. Aslında insan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her şeyden mühimdir.