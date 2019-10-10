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10 Ekim 2019 Perşembe 08:03:59 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:10:18

Başkan Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta, aralarında ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de bulunduğu gazetecilerin soruları üzerine, Uğur Dündar, Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil gibi isimlerin, destek mesajları hakkında 'bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur' cevabını verdi.

Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Muharrem İnce gibi isimlerin destek tweetleriyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"BUNDAN ÇOK MUTLU OLURUM! BU, MİLLİ BİRLİK DURUMUDUR"

"Bundan çok mutlu olurum. Bu milli birlik durumudur. Bu ülkenin 82 milyonu böyle zamanda birlik olmayacak da ne zaman olacak? 82 milyondan kendini tecrit edecek, olsa olsa terör örgütleri olur. Siyasette de terör örgütlerine sırtını dayayanlar bu işin dışında olur."

NE DEMİŞLERDİ?

Barış Pınarı Harekatı hakkında Trump'tan ve ABD'li diğer bazı isimlerden gelen tehdit mesajları sonrası, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Muharrem İnce gibi isimlerden Erdoğan'a destek gelmişti.

Yılmaz Özdil attığı tweette "Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye" ifadesini kullanırken, Muharrem İnce "Trump’ın yaptığı açıklamalar hepimize karşı yapılmış açıklamalardır. Uluslararası ilişkilerde bu tür ilişki biçimlerine ve tehditlere yer yoktur. 10 bin km öteden gelip Irak’ı, Suriye’yi mahvettiniz. Tehdit etiğiniz ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir, haddinizi bilin!" demişti.

Uğur Dündar ise, Twitter hesabından, Trump'ın tweetlerine işaret ederek "Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye'yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum.. Hepimiz T.C.yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!" mesajını paylaşmıştı.

(Haber7)

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