10 Eylül 2019 Salı 14:41:27 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 14:42:33
Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
(AA)
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