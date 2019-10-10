Erdoğan'dan mülteci mesajı: Evlerine dönecekler

Turgay GÜLER / SIRBİSTAN

Sırbistan-Bosna Hersek otoyolunun temel atma töreninden sonra yurda dönerken uçakta medya yöneticilerine “Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, “Burada biz gizli bir ajandayla çalışmıyoruz. El Bab’da, Cerablus'ta, Afrin’de bunu ortaya koyduk. Tam aksine oraları sahiplerine teslim ettik. Altyapı ve üst yapıda birçok yatırım yaptık. Cerablus’ta hastanelerden okullara, birçok inşa faaliyetinde bulunduk. Afrin’de de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SINIRDAKİ HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ

Erdoğan şöyle devam etti: “Güvenli bölgenin amacı da, sınır güvenliğimizi sağlamak ve mültecilerin kendi topraklarına dönmesidir. Eğer uluslararası bağışçılar toplantısı gerçekleştirebilirsek veya mali noktada destekler verilebilirse, buralarda konutlar yaparak bu insanların oralara yerleşmesine imkan oluşur. Bu adımları atmak için planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Hazırladığımız kitapçıkları BM’de görüştüğüm liderlere takdim ettim.

'GÜZEL' DEDİLER AMA SES YOK

Barış koridorunda, güvenli bölgede bunları nasıl yapacağımızı anlattım. 'Biz dersimizi çalıştık. Hazırlıklarımız ortada. Siz de bize destek verin, bu adımları süratle atalım' dedik. 'Güzel' dediler ama hiçbir yerden bir ses yok. Biz de artık oyalamayla gidecek değiliz. Bir de sınırlarımızda bir tehdit altındayız. Sınır bölgelerinde yaşayan halkımızı huzura, refaha, güvene kavuşturmamız bizim görevimizdir. Adımımız bunun için.

PKK/PYD SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Bu konuda ciddi manada dezenformasyon var. 'Türkiye demografik yapıyı değiştirmek istiyor' diyorlar. Türkiye’nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK’dır, PYD’dir, DEAŞ’tır. Mesele DEAŞ’a karşı mücadele ise Suriye’de Türkiye’den başka ciddi manada mücadele veren bir ülke yok. Bunu da El Bab'da net olarak gösterdik. Bütün bunlarla birlikte, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları Gözetleme Komitesi de yayınladıkları raporlarda terör örgütü PYD/YPG’nin savaş suçu işlediğini ortaya koymuştur.”

Erdoğan, Sırbistan ziyaretini takip eden medya yöneticilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HAREKAT EMRİNİ BAŞKOMUTAN VERDİ

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldıktan sonra, Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın, Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görseller, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Başkomutan Erdoğan, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda harekatın başladığını Türk milletine duyurdu,

HEDEF TERÖR KORİDORU

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.

KAHRAMANLARA MESAJ

Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

Başkan Erdoğan'ın harekat emrini verdiği ana ait fotoğraflar paylaşıldı.

LİDERLERİ BİLGİLENDİRDİ

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

SORUNUMUZ TERÖR ÖRGÜTLERİDİR

Erdoğan harekatın, terör örgütünün bölgeden çıkarılması için planlandığını söyledi.

Türkiye'nin Kürtlerle herhangi bir sorunu bulunmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, “Sorunumuz terör örgütleridir. Şu anda güvenli bölgeyle ilgili atacağımız adımlarda hedef kesinlikle terör örgütleridir, terör örgütünün buradan çıkmasıdır. Kürtleri de katleden ve onlara zulmeden bir terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz. Burası çok çok önemli. Kürtlere karşı mücadele veren ve onları katleden biz değiliz. Bunu yapan PYD/YPG. Onlara karşı da mücadele vereceğiz” dedi.

DEAŞ'LA MÜCADELE SÜRECEK

Erdoğan, “DEAŞ’a karşı da mücadele vereceğiz. DEAŞ'la kararlılıkla mücadeleye devam eden Türkiye'yi DEAŞ ile mücadele etmiyormuş gibi gösterenlerin iyi niyetlerinden şüphe ediyorum. Güvenli bölgenin kurulmasıyla DEAŞ'la mücadeleyi kesinlikle zaafa uğratmayacağız. Bilakis, DEAŞ'la mücadele devam edecek. Fakat bu bahanenin arkasına sığınarak Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurma gayretine girenlere de müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatı konuştu.

PUTİN'LE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, telefonda konuştuğu Putin'e, “Askeri harekat Suriye'nin barışa kavuşmasına katkıda bulunacak” dedi.

Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.