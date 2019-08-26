  • Bist 100
    97101.3
  • Dolar
    5,8198
  • Euro
    6,4653
  • Altın
    285,6370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali Trump'tan Ruhani ile "doğru koşullarda" görüşme sinyali
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi için özel paylaşım: Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi için özel paylaşım: Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek
ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu
Almanya'da kobra yılanı evden kaçtı, 4 bina tahliye edildi Almanya'da kobra yılanı evden kaçtı, 4 bina tahliye edildi
Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince 239 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerince 239 düzensiz göçmen yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü
İstanbul Valiliği açıkladı: Hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir İstanbul Valiliği açıkladı: Hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir
Mehmet Topal imzayı attı Mehmet Topal imzayı attı
Definecilerin kaçak kazı yaptığı antik mağara artık sit alanı Definecilerin kaçak kazı yaptığı antik mağara artık sit alanı
Emniyet ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi Emniyet ülke genelinde radarla hız denetimi gerçekleştirdi
Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu Pençe-3 Harekatı kapsamında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu
Kosova'da erken genel seçimlerin tarihi belli oldu Kosova'da erken genel seçimlerin tarihi belli oldu
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: New York'taki üçlü görüşmenin tarihi ve yeri konusunda karar alınmış değil KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: New York'taki üçlü görüşmenin tarihi ve yeri konusunda karar alınmış değil
Yavuz Yüksel: Rusya'ya 2 lüks otel yapacağız Yavuz Yüksel: Rusya'ya 2 lüks otel yapacağız
Guinnes rekoru için sıra gecesi düzenlenecek Guinnes rekoru için sıra gecesi düzenlenecek
Hindistan Başbakanı Modi Keşmir konusunda ara bulucu istemiyor Hindistan Başbakanı Modi Keşmir konusunda ara bulucu istemiyor
Şehit babası: Onları güldürmeyeceğim Şehit babası: Onları güldürmeyeceğim
Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim Trump: Macron bana sordu, 'Görüşebilirsiniz' dedim
2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman? 2019 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli yıl açılışı ne zaman?
Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum Eşinin vurduğu Manolya: Ölmek istemiyorum
Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu Balıkçılar hamsi, çinekop ve istavritten umutlu
Koparana 60 bin lira ceza Koparana 60 bin lira ceza
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:32:03 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:50:51

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi için özel paylaşım: Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek

Başkan Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okuduğu "Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek" isimli şiirin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Youtube ve Twitter hesaplarından paylaştığı videoda, Kayserili Hacı Kısır'ın "Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek" adlı şiirini okuduğu anlar ile temsili Selçuklu askerinin okla nişan aldığı hedefe atış yaptığını gösteren bir klip gözler önüne seriliyor. 

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa ait görüntülerin de yer aldığı videoda Erdoğan'ın, "Sultan Alpaslanın kapısını açtığı bu vatana layıkıyla hizmet etme şerefini bizlere bahşeden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadeleri yer alıyor. 

 

Erdoğan'ın okuduğu dizeler şöyle:

"Tekbirlerle yürüdü kalbi Yasin bir ordu/Ordu secdeye varmış toprak şükrediyordu/Ezan bayrak uğruna şehadet bugün hutbe/Peygamberin aguşuna varmak en büyük rütbe/Gökle yer sarsılırken Allahuekberle, Bizansın kalkanları delindi tekbirlerle/Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadeti şehitlerin secdesi seccadeye emanet/Biz buna vatan deriz, secde sahibi Rahman/Emanet asımlarda rahat uyu Alparslan/Bitmedi, bitmeyecek o gün başlayan bu cenk/Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ