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16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:53:05

Erdoğan'dan kardeşlik mesajı: 6 millet tek devlet

Başkan Erdoğan, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak zirvede, konseye Türkmenistan'ın da dahil olacağını belirterek "Altı devlet tek millet olmayı arzu ediyoruz" dedi.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap eden Başkan Erdoğan, “İnşallah gelecek sene Türkiye'de düzenlenecek 8'inci zirvemizde, Türkmenistan'ı da tam üye olarak aramızda göreceğimize inanıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizin aracılığınızla Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime buradan selam ve muhabbetlerimi gönderiyor, Türkmenistan'ın iştirakiyle de 6 devlet, tek millet olmayı arzu ediyoruz” diye konuştu. 

İKİ MİLYON SIĞINMACI DÖNECEK 

Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, “Bu sabah itibarıyla yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta bir milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz” dedi. Afrin, Cerablus ve Azez'de olduğu gibi burada da uluslararası destekle altyapı okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

GÜÇLÜ DAYANIŞMA BEKLİYORUZ 

Atamız Dede Korkut'un dediği gibi; 'İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir.' Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye'ye destek veren tüm liderlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 300 milyonluk Türk dünyasındaki her bir kardeşimin kalbinin bizimle çarptığını, ülkemiz ve kahraman ordumuz için dua ettiğini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ örgütüyle mücadelede ülkemize verdiğiniz desteği sürdürmenizi istirham ediyoruz.” 

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

BARIŞ PINARI'NA TAM DESTEK 

Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Barış Pınarı Harekatı'na tam destek kararı yer aldı. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Başkan Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da, toplantıda hazır bulundu. Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin anavatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir.” 

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