Erdoğan'dan kadın üniversitesi talimatı

Başkan Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde, Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan 182 ülkeden gençlere seslendi. Konuşmasında, Japonya'daki kadın üniversitelerini hatılatan Erdoğan YÖK Başkanı Yekta Okur'a aynı çalışmanın Türkiye'de yapılması için talimat verdi.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan, “Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı” diye konuştu.

TÜRKİYE YANINIZDA

Ülkemizde okuyan öğrencileri, ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'nin misyon şefleri olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, “Mezunlarımız kendi ülkelerinde veya hayatlarını devam ettirdikleri her yerde Türkiye'nin daima yanlarında olacağından şüphe duymasınlar. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşin kardeş üzerindeki hakkı bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.