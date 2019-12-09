Erdoğan'dan İslam ülkelerine çağrı: Herkes zekatını verse, fakir kalmaz

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası işbirliği ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı”nın açılışında konuştu.

CİDDİ UÇURUMLAR OLUŞTU

“Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz” diyen Erdoğan, “Şu an dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24'ü İİT üyesi ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor. Nüfus yanında, doğal kaynakları ve stratejik konumuyla da İslam ülkeleri gerçekten büyük bir potansiyel barındırıyor. Birçok tabii zenginliklerin yanı sıra İslam ülkeleri coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Ancak tüm bu imkanlara rağmen, İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı, yüzde 10'u dahi bulmuyor” dedi. İslam ülkelerine acı gerçeği hatırlayan Erdoğan, “Çok daha vahimi İİT nüfusunun yüzde 21'i, yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından da ülkelerimiz arasında çok ciddi uçurumlar olduğunu görüyoruz. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPMAMIZ GEREK

Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa, İslam ülkelerinde fakir kalmaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, coğrafyanın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirliğin hüküm sürdüğünü vurgulayarak, “Küresel sabit sermaye yatırımları 20 trilyon doların üzerine çıkmışken, İİT üye ülkelerinin toplam sabit sermaye yatırımları 1,5 trilyon dolar civarındadır. Bu rakamlara baktığımızda ortada çok büyük bir dengesizliğin, çarpıklığın olduğu gayet açıktır.

İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLMELİ

Bu tablo aynı zamanda samimi bir öz eleştiri yapmamız gerektiğine de işaret ediyor. Kazan kazan temelinde iş birliğimizi genişletmenin, çeşitlendirmenin, ortak projelerle ticaretimizi arttırmanın yollarını aramalıyız” diye konuştu.

TÜRKİYE YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

Başkan Erdoğan, Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temellerinin son derece güçlü ve sağlıklı olduğunu belirterek, “2002'den bu yana 220 milyar doğrudan yatırımın Türkiye'yi tercih etmesi bunun göstergelerinden biridir. Küresel doğrudan yatırımlar 2018'de yüzde 13 gerilerken Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı” dedi. Erdoğan, güçlü büyüme performansı, sağlam kamu maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla Türkiye’nin daha önce benzer şartlara sahip olduğu devletlerden pozitif yönde ayrıştğını belirtti. Yatırımcıların manasız zorluklar veya suni engellerle boğuşmasına asla rıza göstermediklerini dile getiren Erdoğan, “İslam dünyasının refahını, menfaatlerini ve ticari işbirliğini siyasi gündemin önünde tutan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Başkan Erdoğan, deprem sonrasında AFAD, Kızılay ve Sağlık Bakanlığından ulusal ve uluslararası medikal kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının Arnavutluk'a intikal ederek sahada çalışmalara başladığını belirtti. Erdoğan, “Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza da talimatı verdim ve şu anda orada da uygun yerlerin tespitiyle inşallah bu 500 konutu inşa edeceğiz” dedi. Deprem insanoğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu zor durumda Arnavutluk halkının yanında olmak bizim için insani bir görevdir. Sizlerden kardeş Arnavutluk'un yaralarının kısa sürede sarılması için elinizdeki tüm imkânlarla destek olmanızı istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.