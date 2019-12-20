Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Bizi kimse susturamaz

Erdoğan Kuala Lumpur Zirevesi'nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı tarihinde, ilk defa üst düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı ile Sosyal Gelişim Bakanları Konferansı'na ev sahipliği yaptıklarını anımsattı, “Ancak bu dönemde İslam dünyasının sessizliğinden, Müslümanların ataletinden, parçalanmışlığından beslenen çevreleri ise çok ciddi rahatsız ettik” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE İFTİRA ATTILAR

“Ülkemizi terörle, sokak olaylarıyla dize getirmeye çalıştılar. Besleyip büyüttükleri FETÖ'cü taşeronlarıyla bizi yolunuzdan vazgeçirmek istediler” diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası medyadaki kiralık kalemleriyle ülkemize ve şahsıma iftira attılar. Teröristlere on binlerce tır ve uçak dolusu silah vererek, ülkemizi terör koridoruyla kuşatmaya kalktılar. İçerde ve dışarda Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil, her türlü yolu denediler. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirisine boyun eğmedik. eğmiyoruz, eğmeyeceğiz.” Kendilerini susturmaya çalıştıkça ısrarla Filistin, Gazze, Arakan, Libya, Somali, Suriye dediklerini vurgulayan Erdoğan, “Onlar üzerimize geldikçe, biz daha gür bir sesle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Onlar bizi bölmeye, parçalamaya çalıştıkça kardeşliğimize çok daha sıkı bir şekilde sarılıyoruz. Terörü meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Nasıl Müslüman katili DEAŞ'lı canilere Suriye'yi dar etmişsek, PKK/YPG'li teröristleri de tek tek işgal ettikleri yerlerden çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

SİSTEM ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Erdoğan şöyle devam etti: “2. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından, kendi çıkarlarını korumak gayesiyle kurulan 1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem, artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.“

TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ

Başbakan Mahathir, Türk Savunma Sanayii'nden övgüyle söz etti. “Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor” diye konuştu.

Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar Forumu'nda katılımcıların sorularını cevaplayan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek, “Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz” diye konuştu.

KENDİ PAZARIMIZI KURALIM

Müslüman ülkelerin mevcut durumda çok fazla üretim yapmadığı ve dışa bağımlı hareket ettiğine dikkati çeken Mahathir, “Bu yüzden sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmak ve ihtiyaçlarımızı kendi aramızda tedarik etmektir. Bunu yapabilirsek bütün ülkelerin sorunlarını çözebiliriz. Zengin olursak güçlü de oluruz” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Mahathir, milli üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek, “Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisiinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor” dedi. Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

Yuvarlak masa toplantısında konuşan Erdoğan, “Faizsiz finans alanında, ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum” dedi.

MİLLİ PARAYLA TİCARET ÇAĞRISI

Erdoğan, ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaretin aciliyet kazandığını belirtti, “Sizlerle beraber çalışmaya hazırız” dedi.

Erdoğan, “Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız” dedi. Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temalı yuvarlak masa toplantısında katılımcılara hitap etti.

DÖVİZ BASKISI KALKSIN

Başkan Erdoğan, “ Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayış, finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor. diye konuştu.

İSLAMİ FİNANS SİSTEMİ

Başkan Erdoğan, İslami finans meselesini de öncelikle gündeme almaları gerektiğini dile getirdi. Faiz yerine üretimi ve ticareti merkeze alan alternatif finans kaynaklarında, Malezya'nın dünyada öncü bir konumu olduğunu aktaran Erdoğan, “Biz de bu alanda son yıllarda gerçekten önemli mesafeler aldık. Gerek kamu gerekse özel bankalarımız onlar aracılığıyla 'sukuk' gibi faizsiz modelleri yaygınlaştırdık. Özel sektörün yanı sıra kamu bankalarımızın da katılım bankacılığına girmesini teşvik ettik” dedi.

İdlib'deki saldırılardan kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru geliyor.

İDLİB'DEN 50 BİN İNSAN GELİYOR

Güvenli bölge konusunda kimsenin destek vermediğini belirten Erdoğan, “Zaten 4 milyon insan var. Şimdi 50 bin insan daha topraklarımıza doğru geliyor” dedi.

Erdoğan, Kula Lumpur Zirivesi kapsamında düzenlenen, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” temalı yuvarlak masa toplantısında “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü'' başlıklı oturuma katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

LAFLA MÜCADELE OLMAZ

Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'ye 4 milyona yakın mülteci geldiğini belirterek şunları söyledi: “Güvenli bölge, lafta konuşuyorlar ama burada bir güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denilince silah geliyor. Silahlar kime geliyor? Terör örgütlerine geliyor. Terörizmle mücadeleye gelince diyorlar ki, 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl terörizmle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur.”

BELKİ SAYI DAHA DA ARTACAK

“İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar, niçin bunlar destek vermiyorlar” diye soran Erdoğan, şunları kaydetti: “Sadece kalkıp da zekatlarından verseler buralarda fakir fukara kalmaz, garip gureba kalmaz. Bakınız şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak.”