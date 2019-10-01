Erdoğan'dan dünyaya Kaşıkçı mesajı: Katiller ceza almadan yaşıyor

Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta yazdığı makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 11 Eylül'den beri hiçbir olayın uluslararası düzeni bu denli tehdit etmediğini, dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumadığını vurguladı. Türkiye'nin söz konusu meseleye yaklaşımının, kurallara dayalı uluslararası düzenin kararlı bir destekçisi olmasından kaynaklandığının altını çizen Erdoğan, bu nedenle sürecin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir mesele haline getirilmesine karşı çıktıklarını, Kaşıkçı'yı hunharca katleden çeteyle Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan halkı arasında açık ve net bir ayrım gözettiklerini vurguladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.

“BİLAKİS DOST ACI SÖYLER”

“Kadim dostluğumuz, gerçekleri söylememize engel değildir. Bilakis, dost acı söyler” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledip, cesedini parçalara ayıranlar, devletlerine ve milletlerine değil; Suudi Arabistan devletinin içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Ancak Kaşıkçı cinayetini siyasetin değil, adaletin konusu olarak görüyor; adaletin ise ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Kaşıkçı suikastı, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir. Katillerin diplomatik pasaportlarla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı suç mahalline çevirmeleri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki bir numaralı diplomatının olayın üstünü örtmeye çalışması, çok tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Belki de daha tehlikeli olanı ise katillerin, kendi ülkelerinde hiçbir ceza almadan hayatlarına devam etmeleridir” dedi.

KRİTİK SORULARINI YİNELEDİ

Erdoğan, Suudi Arabistan'da devam eden yargı süreci hakkında soru işaretleri bulunduğunun sır olmadığına dikkati çekerek, “Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayriresmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir” dedi. Türkiye'nin gelecek dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürmeye söz verdiğini belirten Erdoğan, makalesini şu ifadelerle tamamladı: “Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerededir? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim göndermiştir? Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur.”

“KAŞIKÇI CİNAYETİ İĞRENÇ BİR SUÇTU”

Suikasttaki kişisel rolünü reddeden Selman, “Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

Selman, bir ABD kanalına verdiği mülakatta, “Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini siz mi emrettiniz” sorusuna, “Kesinlikle hayır, bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum” cevabını verdi. Veliaht Prens, cinayetten nasıl haberi olmadığı sorusu üzerine, Suudi hükümetindeki 3 milyon çalışanın günlük olarak neler yaptığını bilemeyeceğini söyledi. Selman, Kaşıkçı cinayetini planlamakla suçlanan en yakın iki danışmanı hakkında soruşturma yürütüldüğünü, herhangi birine yönelik suçlamalar kanıtlandığında rütbelerine bakılmaksızın mahkemeye çıkarılacağını dile getirdi.