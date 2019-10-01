Erdoğan'dan dünyaya Kaşıkçı mesajı: Katiller ceza almadan yaşıyor

  • Bist 100
    105033
  • Dolar
    5,6565
  • Euro
    6,1638
  • Altın
    269,4340
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi
Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi
Rusya'dan gözdağı: İlk kez ateşledi, yeri bilinmiyor Rusya'dan gözdağı: İlk kez ateşledi, yeri bilinmiyor
700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alınacak
Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti Peru’da Devlet Başkanı Parlamento’yu, Parlamento Devlet Başkanı’nı feshetti
Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi
İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı Kolombiya'nın BM'ye sunduğu fotoğraflar istihbarat şefinin istifasına yol açtı
Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına inancım sonsuz! Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına inancım sonsuz!
WSJ'den tartışmalı görüşme için yeni iddia: Pompeo da katıldı WSJ'den tartışmalı görüşme için yeni iddia: Pompeo da katıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor
Onlar erdi muradına Onlar erdi muradına
Minik Meryem günden güne eriyor Minik Meryem günden güne eriyor
Çarşı kadına şiddete karşı Çarşı kadına şiddete karşı
Aşk pozu Aşk pozu
4 yıl sonra dönüyor 4 yıl sonra dönüyor
Ustalar sahnede Ustalar sahnede
Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
Düşünceli güzel Düşünceli güzel
Başkan Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi Başkan Erdoğan, piyanist Pekinel kardeşlerle bir araya geldi
Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı Eş-Şebab Somali'de ABD ve Avrupa güçlerine saldırdı
Hesabımı Miray'a verdim Hesabımı Miray'a verdim
Uluslararası çeteye Türk darbesi Uluslararası çeteye Türk darbesi
Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi Macaristan yeni AB Komisyonu üyesini belirledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 00:30:12

Erdoğan'dan dünyaya Kaşıkçı mesajı: Katiller ceza almadan yaşıyor

Başkan Erdoğan, Kaşıkçı suikastıyla ilgili Washington Post'a bir makale yazarak, Suudi yönetimine çağrıda bulundu. Cinayeti, siyasetin değil adaletin konusu olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi endişe verici" dedi. 

Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta yazdığı makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, 11 Eylül'den beri hiçbir olayın uluslararası düzeni bu denli tehdit etmediğini, dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumadığını vurguladı. Türkiye'nin söz konusu meseleye yaklaşımının, kurallara dayalı uluslararası düzenin kararlı bir destekçisi olmasından kaynaklandığının altını çizen Erdoğan, bu nedenle sürecin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir mesele haline getirilmesine karşı çıktıklarını, Kaşıkçı'yı hunharca katleden çeteyle Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan halkı arasında açık ve net bir ayrım gözettiklerini vurguladı. 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü. 

“BİLAKİS DOST ACI SÖYLER” 

“Kadim dostluğumuz, gerçekleri söylememize engel değildir. Bilakis, dost acı söyler” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledip, cesedini parçalara ayıranlar, devletlerine ve milletlerine değil; Suudi Arabistan devletinin içinde yuvalanmış bir çetenin çıkarlarına hizmet ediyordu. Ancak Kaşıkçı cinayetini siyasetin değil, adaletin konusu olarak görüyor; adaletin ise ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inancımızı koruyoruz. Kaşıkçı suikastı, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir. Katillerin diplomatik pasaportlarla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı suç mahalline çevirmeleri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki bir numaralı diplomatının olayın üstünü örtmeye çalışması, çok tehlikeli bir emsal oluşturmuştur. Belki de daha tehlikeli olanı ise katillerin, kendi ülkelerinde hiçbir ceza almadan hayatlarına devam etmeleridir” dedi. 

KRİTİK SORULARINI YİNELEDİ 

Erdoğan, Suudi Arabistan'da devam eden yargı süreci hakkında soru işaretleri bulunduğunun sır olmadığına dikkati çekerek, “Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayriresmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir” dedi. Türkiye'nin gelecek dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürmeye söz verdiğini belirten Erdoğan, makalesini şu ifadelerle tamamladı: “Cemal Kaşıkçı'nın cenazesi nerededir? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul'a kim göndermiştir? Böyle bir suçun bir daha dünyanın hiçbir yerinde işlenmemesi, hem Türkiye'nin hem de insanlığın çıkarınadır. Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal'in ailesine borcumuzdur.” 

“KAŞIKÇI CİNAYETİ İĞRENÇ BİR SUÇTU”

Suikasttaki kişisel rolünü reddeden Selman, “Bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi. 

Selman, bir ABD kanalına verdiği mülakatta, “Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini siz mi emrettiniz” sorusuna, “Kesinlikle hayır, bu iğrenç bir suçtu. Ancak Suudi Arabistan'da bir lider olarak tüm sorumluluğu üstleniyorum” cevabını verdi. Veliaht Prens, cinayetten nasıl haberi olmadığı sorusu üzerine, Suudi hükümetindeki 3 milyon çalışanın günlük olarak neler yaptığını bilemeyeceğini söyledi. Selman, Kaşıkçı cinayetini planlamakla suçlanan en yakın iki danışmanı hakkında soruşturma yürütüldüğünü, herhangi birine yönelik suçlamalar kanıtlandığında rütbelerine bakılmaksızın mahkemeye çıkarılacağını dile getirdi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ