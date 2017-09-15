Erdoğan'dan belediyelere kritik talimatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün bir araya geldiği 884 belediye başkanına önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Mart 2019'da yapılacak yerel yönetimler seçiminin startını veren Erdoğan, "Yarından itibaren herkes sahaya insin, vatandaşın gönlünü kazansın" diye konuştu. Erdoğan, asıl hedefin Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri olduğunu ifade etti. Yerel yönetimler seçiminin önemli bir imtihan olacağını ve Kasım'daki seçime yön vereceğini belirten Erdoğan, belediye başkanlarından gece gündüz çalışmalarını istedi. Belediye başkanlarına halkla iç içe olmalarını, telefonlarının 24 saat açık tutmalarını isteyen Erdoğan, "Siz memur değilsiniz, belediye başkanının mesai saati, gecesi gündüzü yoktur. Başarıya ancak 24 saat çalışarak ulaşabiliriz" dedi.Erdoğan, belediye başkanlarından kısır çekişmelerden, polemiklerden uzak durmalarını, laf değil iş üretmelerini istedi. Erdoğan girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakılmaması talimatı verdi.

Zengin ve fakir mahalle ayrımı yapılmadan belediye hizmetlerinden vatandaşların eşit yararlandırılmasını isteyen Erdoğan, "Elinizi sıktığınız vatandaşlarla göz teması kurun, gönlünü kazanın. İlinizdeki, ilçenizdeki, beldenizdeki eksikleri tek tek tespit edin. Bunların tamamlanması için çalışın. Seçim zamanında bulunduğunuz ancak henüz gerçekleştiremediğiniz vaatlerinizi 2019'a kadar tek tek gerçekleştirin. Kendi çıkarınızı değil, vatandaşın, devletin ve milletin çıkarını ön planda tutun" ifadelerini kullandı.

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