Erdoğan'dan ABD'ye net uyarı: Kaldığımız yerden devam ederiz

Başkan Erdoğan, Kayseri'deki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Harbi'ne başlamanın yüzüncü yılına ulaşılan şu günlerde bir kez daha “Ya istiklal ya ölüm” dediklerini, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye meselesindeki duruşlarını ortaya koyduklarını hatırlattı. Erdoğan, “Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, sınırlarımızın güvenliği tehdit altında, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için gereken ortam oluşmuyor, yeniden kolları sıvadık” şeklinde konuştu.

BİZE KİMSE ZİNCİR VURAMAZ

Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından Türkiye’ye yönelik tehditlere meydan okuyan Başkan Erdoğan, “Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış” ifadelerini kullandı. Teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin desteğini isteyen Erdoğan, “Bunlar Türk milletini tanımıyorlar.

DERSLERİNİ ALARAK TANIYACAKLAR

İstiklali ve istikbali için baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar” diye konuştu. ABD ile yapılan mutabakata ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, “Salı gecesi süre bitiyor. Biz ne istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek. Şartlarımız karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlayacağız. Sözler tutulmazsa süre bittiği an harekata devam edeceğiz” dedi.

REJİME PUTİN’LE ÇARE BULACAĞIZ

Salı günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşeceğini belirten Erdoğan, “Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Onunla da görüştükten sonra inşallah yolumuza hayırlısıyla devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kararlığını bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, “Aynı durum orada da geçerlidir; olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz” dedi. Erdoğan’ın “İnşallah bu bayrak inmeyecek, inşallah bu ezan susmayacak, bu devlet hep payidar olacak, bu millet hep özgür yaşayacak” sözleri meydanda toplanan kalabalığı coşturdu.

BAŞKOMUTAN'DAN MEHMETÇİK'E SELAM

Başkan Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmanın ardından cephede bulunan kahraman Mehmetçik ve vatandaşları asker selamı ile selamladı.

HER TÜRLÜ ÇİRKİNLİĞİ YAPTILAR

Son 9 günde her türlü çirkinliği yapıldığını belirten Erdoğan, “Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük” dedi.

Başkan Erdoğan, böyle bir ortamda teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin Türkiye'ye destek olmasını, aynı şekilde Türkiye ile Avrupa dahil tüm bölgede giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için destek verilmesini beklediklerini söyledi.

KULAK ASMADIK

Tam tersi bir durumla karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan, “Akılla mantıkla diplomatik nezaketle izahı mümkün olamayan tuhaf tepkiler sergilendi. Tabii kimseye kulak asmadık. Kendi planlarımız doğrultusunda harekatımıza devam ettik. Baktılar ki Türkiye'yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler” diye konuştu.

GELME ARZULARI VAR

Erdoğan, “Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İki tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi” dedi. Batılı ülkelerin tekliflerine set tepki gösteren Erdoğan, “Biz, terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca İstanbul’da düzenlenen 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı.

RUANDA SOYKIRIMI'NI SADECE SEYRETTİLER

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ülkelere kirli geçmişlerini hatırlattı.

Afrika halklarının kendilerine bağımlı olmaya devam etmesi için Batılı ülkelerin her yola başvurduğunu belirten Erdoğan, “İstiyorlar ki Afrika'nın doğal kaynakları kıtayı değil batılı şirketleri, batılı devletleri zenginleştirsin” dedi.

800 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

Erdoğan, “1994 yılında Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden iyi biliyorsunuz. Batı dünyası ve BM, Ruanda'da tam üç ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur” diye konuştu.

AKILLARINDAN BİLE GEÇİRMEDİLER

Erdoğan, sahada devam eden vahşete rağmen batılı devletlerin soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından dahi geçirmediğini belirterek, “Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır” dedi.

MİSYONERLİK TEHLİKESİ

Bir dönem nüfusunun yüzde 70-80’i Müslüman olan ve Doğu ve Batı Afrika’daki birçok ülkede Müslümanların azınlık durumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz” dedi. Yürek dağlayıcı tablonun oluşmasının uzun yıllardır büyük güçlerin himayesinde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi olduğunu belirten Erdoğan, “DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi terör örgütleri sebep oldukları kötülüklerle bu sürece katkı sunuyorlar” ifadelerini kullandı.

TEK TEK KUCAKLADI

Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. ‘Reis’ diye seslenen konuklardan biri, Erdoğan'la tokalaştıktan sonra bir anda sarıldı. Erdoğan'ın sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek “Çok kuvvetli” dediği duyuldu.