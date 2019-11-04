Erdoğan Suriye sınırında

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nın komuta merkezinin yer aldığı Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gelişinde askerleri selamladı.

SON DURUM MASADA

Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Erdoğan ve beraberindekiler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Harekat merkezinin ardından Erdoğan, Şanlıurfa Valiliği’ne geçti. Burada Vali Abdullah Erin’le görüşen Erdoğan, ardından da büyükşehir belediyesine geçerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’le görüştü.

Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.

OMAR'IN AİLESİNE TAZİYE

Başkan Erdoğan belediye ziyareti sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle de görüştü. Görüşmede Erdoğan, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi. Çıkışta ise belediye binası çevresinde toplanan vatandaşların yanına giderek sohbet eden Erdoğan, kent merkezinde bir süre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında çok sayıda vatandaş, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kent merkezinde bir süre yürüyüş yapan Erdoğan'a, çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de seçimleri kazanarak iktidar olmasının yıldönümünü kutlayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, “'Her şey Türkiye için' diyerek çıktığımız yolda, millete hizmette 17 yılı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecan ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere! AK Parti” ifadelerine yer verdi.