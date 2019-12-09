09 Aralık 2019 Pazartesi 20:10:17 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 20:12:12
Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
Başkan Erdoğan, İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
AA
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