Erdoğan mazlumların sesi olacak

Başkan Erdoğan, 2018'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platform olma özelliğini taşıyan Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere, 16-17 Aralık'ta Cenevre'ye gidecek.

KRİTİK KONULAR MASADA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) ev sahipliğinde düzenlenecek forumda Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eşbaşkanlık yapacak. Foruma, çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra özel sektör, uluslararası kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler de katılacak. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütleri açıklamaları bekleniyor. Türkiye toplantılarda, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek uygulamaları bir kez daha gündeme getirecek. Erdoğan, forum kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek.

İSLAM ÂLEMİNİN SORUNLARI

Erdoğan, İsviçre'nin ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine, 18-19 Aralık'ta düzenlenecek ve İslam âleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek. “Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük” temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderler, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak. Zirveye Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın temsilcileri katılacak. Erdoğan'ın Malezya kralı ve başbakanı olmak üzere zirveye katılması öngörülen muhataplarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Cenevre’de gerçekleştirilecek Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından “Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor” başlığıyla, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.