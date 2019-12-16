Erdoğan mazlumların sesi olacak
Başkan Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’yla, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirveye katılacak.
Başkan Erdoğan, 2018'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platform olma özelliğini taşıyan Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere, 16-17 Aralık'ta Cenevre'ye gidecek.
KRİTİK KONULAR MASADA
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) ev sahipliğinde düzenlenecek forumda Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eşbaşkanlık yapacak. Foruma, çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra özel sektör, uluslararası kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler de katılacak. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütleri açıklamaları bekleniyor. Türkiye toplantılarda, geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek uygulamaları bir kez daha gündeme getirecek. Erdoğan, forum kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek.
İSLAM ÂLEMİNİN SORUNLARI
Erdoğan, İsviçre'nin ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine, 18-19 Aralık'ta düzenlenecek ve İslam âleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek. “Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük” temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderler, “Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar” konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak. Zirveye Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın temsilcileri katılacak. Erdoğan'ın Malezya kralı ve başbakanı olmak üzere zirveye katılması öngörülen muhataplarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.
Cenevre’de gerçekleştirilecek Küresel Mülteci Forumu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından “Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor” başlığıyla, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma bir resim ve fotoğraf sergisi açılacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı
- Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek
- Türk İHA ve SİHA'ların yarın Geçitkale'ye ulaşması bekleniyor
- Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi
- Teröristlerin yeni korkuları olacaklar: Kamikaze Mini İHA’lar güvenlik güçlerimize teslim edilecek