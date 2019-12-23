Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Meydanın boş olmadığını bilsinler

Başkan Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Pirireis'i Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni’ne katıldı. Türkiye’nin dünyanın her yerinde izi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu ülkenin ve bu milletin tarihini bilmeyenler, attığımız her adımda bize 'Burada ne işimiz var' diye soruyorlar. Halbuki asıl sorulması gereken soru, 'Biz bunca zamandır niye oralarda yokmuşuz' olmalıdır” diye konuştu.

ÜLKELERİ TEK TEK SAYDI

Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkelerin, uzunca bir süredir Türkiye'yi adeta denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Akdeniz'e komşu kimi Arap ülkeleriyle İsrail'in de benzer çabalar içinde olduğunu biliyoruz. Bizim, durduk yere kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur. Bıçak gırtlağa dayanana kadar da sükûnetimizden asla taviz vermedik ancak geldiğimiz noktada artık bu suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yoktur. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar” ifadelerini kullandı.

BİZE EMRİVAKİ YAPILAMAZ

Aynı şekilde, kimsenin denizaltındaki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinden tamamen dışlanmış bir Türkiye'ye rıza göstermelerini beklememesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Ege'deki egemenliği, kendilerine ait olmayan ada, adacık ve kaya parçaları üzerinden hazırladıkları projeyle Türkiye'nin haklarına göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla, çevre hassasiyeti veya bilimsel faaliyet kisvesi altında, ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz. Bizim gerek kıta sahanlığı gerek münhasır ekonomik bölge ve deniz yetki alanları meselesinde yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımımız yoktur” değerlendirmesini yaptı.

İHTİMALLERİN HEPSİ MASADA

Erdoğan, “Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne de Libya’yla vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz” dedi.

Erdoğan, “Türkiye'ye ve Türk milletine karşı öyle bir kinleri var ki, ellerinden gelse bizi sadece Anadolu'dan söküp atmakla kalmayacak, dünyadan kökümüzü kazıyacaklar” dedi. Erdoğan, demokraside, ekonomide, altyapıda kat ettiği mesafe yanında bölgesinde ve dünyada geliştirdiği olumlu politikayla Türkiye'nin zincirlerini kırmaya başladığını görenlerin paniklediğini dile getirdi.

PİRİREİS 2022'DE GÖREVDE

Denizaltının inşasının yaklaşık 4 yıl önce başladığı nı belirten Erdoğan, Pirireis’in 2022 yılında hizmet te gireceğini söyledi. Pirireis'in ardından Hızırre is, Muratreis ve Aydınreis denizaltılarının ilk kaynak törenlerinin yapıldığını söyleyen Erdoğan, 5'incisi olan Seydialireis'in de ilk kaynağını yaptı. Gelecek yıl bitmeden serinin son gemisi olan Selmanreis'in inşasına da başlanacağını anlatan Erdoğan, 2022 yılından itibaren, her yıl bir denizaltının daha hiz mete gireceğini, böylece 2027 yılında 6 denizaltı nın tamamının da Deniz Kuvvetleri'nin emrinde hizmet vermeye başlayacağını aktardı. Erdoğan, “Bu süreçte elde edilen tecrübe ve birikimle, milli denizaltı projesini süratle hayata geçireceğiz” dedi.

Erdoğan, Seydialireis denizaltısının temsili ilk kaynağını yaptı.

CHP'YE ZOR LİBYA SORUSU

ATATÜRK CANINI NiYE TEHLİKEYE ATTI

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Lib- ya’daki meşru hükümet yerine belli güçlerin piyonu olan bir savaş baronuna, illegal bir şahsa sahip çıkıldığına dikkat çekti. Libya’yla Akdeniz'de her türlü işbirliğine, her türlü ortak çalışma yürütmeye hak sahibi olduklarını belirten Erdoğan, CHP’nin eleştirilerine, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Libya’da verdiği mücadeleyi hatırlattı. Erdoğan, “Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu? Demek ki Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yerdir” dedi.

AVRUPA’YA GÖÇ UYARISI: TÜRKİYE BU YÜKÜ TEK BAŞINA TAŞIMAYACAK

Başkan Erdoğan, ''80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır'' dedi.

Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Ödül Töreni'nde yaptğı açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu. İdlib’den başlayan yeni göç dalgası için hem Avrupa’ya hem Rusya’ya önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi: İsviçre’de, Suriye'de attığımız adımların önemini anlatma fırsatımız oldu. Foruma katılan ülkeler 7 buçuk milyar dolarlık bir taahhütte bulundu. Sembolik meblağlarla mültecilerin sorununa çözüm bulunamayacağı aşikardır. Milli gelire oranla dünyada en az gelişmiş ülkelere en fazla destek veren ülke Türkiye'dir. İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan İdlibli 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumda. Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir. Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.

KUTLU YÜRÜYÜŞ BAŞLAMIŞTIR

ÖNCÜLÜK ETME BİZE DÜŞÜYOR

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada İslam dünyası için de mesajalr verdi: Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın ilim pınarları olmuştur. Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz. Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır. Geçmişin acı, tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor. Yapmamız gereken çok iş var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen değişim programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.