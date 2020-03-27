27 Mart 2020 Cuma 16:37:43 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 16:40:34
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla görüştü
Başkan Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı. Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.
Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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