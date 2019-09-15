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15 Eylül 2019 Pazar 13:50:01 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 16:03:15

'Erdoğan alkış tutarken AB dans ediyor'

Avrupa'nın ''aslında bir süper güç olması gerektiğini'' yazan Yunan basını, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmamasından yakındı. Haberde, ''Erdoğan alkış tutarken AB dans ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Doğu Akdeniz’deki üç gemisi ve onlara eşlik eden fırkateynler ve İHA’larla sahadaki hakkını bizzat sahada koruyan Türkiye, Yunanistan’ın elini kolunu bağladı. Türkiye’nin uluslararası hukukun dışına çıkmadan attığı sağlam adımlar, Yunan basınını Avrupa’yla karşı karşıya getirdi.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon konusunda Türkiye’ye Brüksel merkezli olarak yaptırım uygulanmamasıyla ilgili olarak “Türkiye için Avrupa Birliği” başlığı attı.

Söz konusu haberde, Avrupa Birliği (AB) hakkında “Destekçileri tarafından her fırsatta ‘süper bir güç’ olduğu söylenen AB, Erdoğan’ın enerji ve mülteci politikasına yanaşıyor.” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs adasının münhasır ekonomik bölgesi konusunda AB’nin Türkiye’ye yeni yaptırımları gündeme almak bir kenara, Türkiye’yle tartışma ortamına bile girmediğini yazan ProNews, şunları kaydetti:

“Bürksel ve Berlin yönetimlerinin ‘Türkiye’den çıkıp Yunanistan üzerinden Avrupa’ya akacak bir mülteci seli’ noktasında korkuları var. Almanya’nın eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu Başkanı olması, Kıbrıs meselesinde ‘uygulanabilir bir çözüm’ bulunmasını da beraberinde getiriyor. Jean Claude-Juncker’in yerine Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen, maalesef Kıbrıs Rumlarının çıkarları konusunda daha negatif bir bakış açısına sahiptir. Diğer bir deyişle, AB’nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara ile ilişkileri onaracak gibi görünüyor.”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la “Türkiye’deki mülteciler için sağlanan fonun genişletilmesi” konusunda görüşme yapma telaşında olduğu ifade edilen haber, şu sözlerle tamamladı:

“Kısacası; Erdoğan alkış tutarken AB dans ediyor.”

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