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07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:20:27

Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki Abdülhakim Sancak Camii’ni ibadete açtı. Ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camii’nin açılışını, cuma namazının ardından gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan namazın ardından Erdoğan, caminin açılışına katılanlara seslendi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua etti. 

MİNARESİ ÖZEL TASARIM 

Açılış konuşmasında caminin özelliklerini anlatan Erdoğan şunları söyledi: “Vahdette kesret, kesrette vahdet fikriyle tasarlanan yapıda, sadece ana ibadet mekanı değil, tüm mimari unsurlar bu biçimde ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği 39 metre olup, köklü bir eğitim kurumunun camisi olması hasebiyle kamış kalem biçiminde tasarlanmıştır. Cami, alt kat, harim katı ve bir mahfil katı olmak üzere 3 katlı bir yapı görünümünde olup, 790 metrekare taban alanına oturmakta. Gerçekten hattıyla sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama fırsatını bulduk. 120 metrekarelik mahfil katı ile birlikte toplam inşaat alanı 1700 metrekaredir. 500 metrekarelik abdesthane, 170 metrekarelik revak altında yer alan çok amaçlı alanlar, külliye içindeki diğer kapalı mekanları da oluşturmaktadır. Ana ibadet mekanı, normal saf düzeninde, 2 bin 450 kişiliktir. Avlusuyla beraber caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır.”  Başkan Erdoğan, açılışın ardından caminin avlusunda vatandaşları selamlayarak, sohbet etti. Bir çocuğu kucağına alarak seven Erdoğan, İTÜ kız öğrenci grubuyla görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada, Erbaş cuma hutbesinde camiler, muharrem ayı ve Kerbela konularına değindi. 

Başkan’dan Ertuğrul Gazi mesajı 

Başkan Erdoğan, Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bilgeliği, münevverliği ve adaletli yönetim anlayışıyla Ertuğrul Gazi, küçük bir beylikten muhteşem bir devlete uzanan sürece yön veren önemli şahsiyetlerimizdendir. Milletimizin- devletimizin daim kalmasında emeği geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.” 

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